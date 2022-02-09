Як передає Politeka.net, чоловік російської Примадонни Максим Галкін поділився подробицями їхнього життя. Шоумен активно веде сторінку в Instagram, і цього разу вирішив порадувати фоловерів відповідями на їхні запитання.

У Галкіна запитали, що буде у них на вечерю. Шоумен відповів, що поки не знає, але вирішив показати, що було на обід.

"На обід ось був такий смачний супчик, крем-суп такий, локшина ось така скляна. Ще ми з Аллою їли авокадо з креветками, ну з такими, знаєте, які до пива», - розповів він.

Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України, яка зокрема готує їжу. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою". Також Пугачова відзначала, що в захваті від страв приготованих Оксаною.

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