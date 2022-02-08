Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка представляла Україну на Євробаченні в 2016 році і привезла додому перемогу, тепер стала членом журі Національного відбору на Євробачення-2022. Фінал конкурсу пройде в суботу, 12 лютого, в прямому ефірі. У новому пості на своїй сторінці в Інстаграм артистка нагадала про подію, а також розповіла про інші цікаві івенти найближчого місяця.

Джамала підготувала шанувальникам ряд сюрпризів, серед яких прем'єра танцювальної версії однієї з її улюблених пісень, Пісня тюркською мовою та концерти. А також особлива прем'єра триб'юту пісні Кузьми»Хай буде так, як хочеш ти".

Ну, і звичайно ж у суботу, 12 лютого, відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2022.

"Точно знаю, що нудьгувати нам не доведеться, так що Побачимося в ефірі", - заявила Джамала.

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