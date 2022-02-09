Відомий український музикант, лідер гурту "Kadnay" Дмитро Каднай поділився світлинами з концерту та розповів шанувальникам про свої плани на рік.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 32-річний український музикант та співак Дмитро Каднай, який у 2012 році разом з Пилипом Коляденко заснував гурт "Kadnay", часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео.

Цього разу Дмитро Каднай, який був учасником шоу "Танці з зірками", поділився серією світлин з концерту та вирішив розповісти про майбутні плани.

"Настав час поговорити про плани на цей рік. Багато запитань – мало відповідей) Так ось вони. Погнали.

Цього року ми поставили собі важливу творчу мету – написати лонгплей. Це буде 5 студійний альбом гурту! Ми вже почали його створення і навесні почнемо ділитися з вами першими піснями!", - написав Каднай.

Окрім цього, співак зауважив, що осінню вони презентують пластинку і з цього приводу дадуть великий сольний концерт у Києві. А також планують великий тур по містах України.

"І ще невелике нагадування.

Цієї осені ми відзначаємо 10 років разом!!! Пишаємося, любимо, рухаємося далі з великою натхненням та улюбленою музикою! Дякую, що ви з нами❤️", - розповів Дмитро.

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