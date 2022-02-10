Відома блогерка і переможниця "Холостяка" Даша Ульянова розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався.

Як повідомляє Politeka.net, переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова розповіла у своєму Instagram, як хотіла зробити добру справу, але замість подяки отримала хамство.

За словами дівчини, їй написала якась жінка і попросила грошей на продукти. Даша зворушилася історією користувачки і вирішила допомогти-скинула їй на карту 500 грн. Однак, замість подяки отримала звинувачення і хамство.

"І що ви думаєте? Замість спасибі, прозвучала вельми дивна подяка з явним наїздом, що 500 грн. - це для мене не гроші, і що я могла їй скинути набагато більше. Шок! Почуття несправедливості і навіть злість не давали мені спокою, але потім я просто відпустила ситуацію", - поділилася Ульянова і додала в своєму пості скріншоти листування з тією самою жінкою.

У коментарях до публікації фоловери почали заспокоювати Дашу, а також попередили, що таких шахраїв зараз багато і треба ретельно перевіряти інформацію перед тим, як відправляти кому-небудь гроші.

Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова дала майстер-клас з розтяжки: "Прогинаємося в попереку і...".

Як повідомляла Politeka, Переможниця "Холостяка" Ульянова розповіла, як виглядати краще: "Після кожного відвідування...".

Також Politeka писала, що Розповніла переможниця "Холостяка" Ульянова показала, як худне в залі: "Як складно мені".