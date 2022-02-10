Як пише Politeka.net, українська актриса і танцівниця Сніжана Бабкіна вирішила поділитися своєю життєвою філософією в новому пості в Instagram. Так, дружина артиста зазначила, що намагається завжди робити своє життя яскравим.
"Мій особистий вибір - проживати кожен день життя максимально яскраво! Допомагають мені в цьому яскраві кольори, яскраві знайомства, яскраві події, яскраві дії...", - розповівши Бабкіна.
Вона підкреслила, що сама наповнює життя емоціями і враженнями, ніби розмальовуючи її фарбами.
"Як художник, я кожен день підбираю палітру фарб, якими розмальовую своє життя!", - написавши Бабкіна.
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Цей пост вона супроводила фотографією, для якої приміряла по-справжньому яскравий образ.
На ній були сірі джинси з незвичайною бахромою внизу, Різнокольоровий кардиган і кислотно-жовті куртка і шапка. Увагу також не могли не привернути сріблясто-рожеві кросівки Сніжани.
Бабкіна напівлежала у візку для супермаркету і безтурботно посміхалася, прикривши очі.
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