Дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна приміряла яскравий образ і розповіла про своє ставлення до життя.

Як пише Politeka.net, українська актриса і танцівниця Сніжана Бабкіна вирішила поділитися своєю життєвою філософією в новому пості в Instagram. Так, дружина артиста зазначила, що намагається завжди робити своє життя яскравим.

"Мій особистий вибір - проживати кожен день життя максимально яскраво! Допомагають мені в цьому яскраві кольори, яскраві знайомства, яскраві події, яскраві дії...", - розповівши Бабкіна.

Вона підкреслила, що сама наповнює життя емоціями і враженнями, ніби розмальовуючи її фарбами.

"Як художник, я кожен день підбираю палітру фарб, якими розмальовую своє життя!", - написавши Бабкіна.

Цей пост вона супроводила фотографією, для якої приміряла по-справжньому яскравий образ.

На ній були сірі джинси з незвичайною бахромою внизу, Різнокольоровий кардиган і кислотно-жовті куртка і шапка. Увагу також не могли не привернути сріблясто-рожеві кросівки Сніжани.

Бабкіна напівлежала у візку для супермаркету і безтурботно посміхалася, прикривши очі.

Нагадаємо, Бабкін розповів про скандальну аварію зі своїм водієм, потребує допомоги.

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