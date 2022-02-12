Так, 42-річний Чмерковський опублікував відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав бекстейдж зйомок нового проекту телеканалу СТБ "Танці. World of Dance", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
"World of dance". Зйомки тривають. За лаштунками. День 4", - йдеться в підписі.
На відео Чмерковський з'явився за суддівським столом, а також показав кілька кадрів самого процесу.
Як відомо, коли Максу було 14 років, він разом з батьками емігрував з Одеси до США. Зараз у нього в цій країні своя мережа танцювальних шкіл. Хореограф щасливо одружений на американській танцівниці Петі Маргатройд, з якою виховує чотирирічного сина Шая Олександра.
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Нещодавно Чмерковський повернувся в Україну, щоб стати суддею "Танців з зірками". Після закінчення сезону, йому надійшла ще одна пропозиція, цього разу зайняти місце за суддівським столом в "Танці. World of Dance".
Незважаючи на успіх в Україні, багато шанувальників з числа американців, благають Макса повернутися до США.
"Будь ласка, повернися додому! Твоя сім'я потребує тебе тут. 🙏🙏❤️❤️"
"Дуже турбуюся про вашу безпеку ❤️"
"Не можемо уявити, який стрес... турбуємося за вас в іншій країні"
"Сідайте в літак і повертайтеся в США!!!!"
"Всі ви тут коментуєте, що Максу потрібно бігти з України... не забувайте, він теж українець, народився тут... це впливає на багато рішень"
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