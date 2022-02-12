Хореограф зі світовим ім'ям Макс Чмерковський, екс-суддя "Танців з зірками" і член журі нового шоу "Танці. World of Dance", сколихнув Мережу свіжими кадрами зі зйомок в Україні.

Так, 42-річний Чмерковський опублікував відео у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав бекстейдж зйомок нового проекту телеканалу СТБ "Танці. World of Dance", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"World of dance". Зйомки тривають. За лаштунками. День 4", - йдеться в підписі.

На відео Чмерковський з'явився за суддівським столом, а також показав кілька кадрів самого процесу.

Як відомо, коли Максу було 14 років, він разом з батьками емігрував з Одеси до США. Зараз у нього в цій країні своя мережа танцювальних шкіл. Хореограф щасливо одружений на американській танцівниці Петі Маргатройд, з якою виховує чотирирічного сина Шая Олександра.

Нещодавно Чмерковський повернувся в Україну, щоб стати суддею "Танців з зірками". Після закінчення сезону, йому надійшла ще одна пропозиція, цього разу зайняти місце за суддівським столом в "Танці. World of Dance".

Незважаючи на успіх в Україні, багато шанувальників з числа американців, благають Макса повернутися до США.

"Будь ласка, повернися додому! Твоя сім'я потребує тебе тут. 🙏🙏❤️❤️"

"Дуже турбуюся про вашу безпеку ❤️"

"Не можемо уявити, який стрес... турбуємося за вас в іншій країні"

"Сідайте в літак і повертайтеся в США!!!!"

"Всі ви тут коментуєте, що Максу потрібно бігти з України... не забувайте, він теж українець, народився тут... це впливає на багато рішень"

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