Відомий телеведучий Юрій Горбунов, повернувшись з Парижа в Україну, поїхав на зйомки з Дзідзьо.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є популярним телеведучим. Він веде проєкти "Голос країни" і "Танці з зірками". Як відомо, тільки недавно Горбунов повернувся зі своєю дружиною Осадчою з Парижа і відразу взявся за роботу.

На своїй сторінці в Instagram ведучий опублікував нові сторіз. На кадрах Горбунов засвітився з популярним артистом Дзідзьо, з яким їде на чергові зйомки. Однак, куди саме їдуть - він не розкриває.

"Субота? Все на роботу!",- підписав фото з популярним артистом Юрій Горбунов.

Нагадаємо, нещодавно розпочався новий сезон проєкту "Голос країни". Його ведучими стали - Юрій Горбунов і Катя Осадча. На своїй сторінці в Instagram ведучий опублікував нове фото, де на сцені "Голосу країни" прикриває ультра короткий червоний наряд Ольги Полякової.

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