Програвший на Нацвідборі на "Євробачення-2022" Kalush висунув вимоги до організаторів конкурсу, щоб вони опублікували результати глядацького голосування.

Як передає Politeka.net, Нещодавно відбувся Національний відбір на "Євробачення-2022". Як відомо, перемогу здобула Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків", і тепер представлятиме Україну на міжнародному конкурсі.

Група "Kalush Orchestra" заявила про те, що не визнає своєї поразки та вони вирішили звернутися до суду і подати позов. Kalush зізнався Осадчій, чому вони прийняли таке рішення.

"У нас реально претензії до "Суспільного". Ми хочемо побачити голоси глядацьких симпатій і зрозуміти, які вони. Якби там було все чесно, то вони б нам просто показали цю картку", - заявив Kalush.

"Вони просто закрили перед носом двері, купа охоронців, просто закрили та все. Ми стояли, довго чекали, і вийшов якийсь чоловік, тримає в руках конверт і нам не дає...Вони ніяк не йшли на контакт", — розповів співак.

Це сталося оскільки група "Kalush" вважає, що за результатами глядацьких симпатій вони здобули перемогу.

"Людина, яка говорила ці результати, два рази помилилася, на екран нічого не вивели, вони кілька разів перераховували, пару раз сказали різні начинки. Воно вже максимально не чисто...І ми бачимо реакцію людей, всі кричали "Kalush". У нас правда кращий номер", - заявив Kalush.

Також, Kalush заявив, що вони не будуть відступати та доведуть справу до кінця і з'ясують, наскільки результат був справедливим.

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