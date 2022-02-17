Відомий актор, переможець "Танців з зірками" Артур Логай здивував шанувальників несподіваною заявою після історії з поліцією, яку він запостив у соціальних мережах.

Як пише Politeka.net, молодий і перспективний актор Артур Логай, який сьогодні знімається в багатьох українських серіалах, засмутив шанувальників новиною про зйомки серіалу «Коп з минулого».

"Приїжджаю я сьогодні на цю красиву студію, у відмінному настрої. Біжу на грим, костюм, заходжу на локацію, а там...ні, мене не били, просто почали знімати третій сезон «Коп з минулого» без мене. 3 місяці це був і мій кабінет. Так, у другому сезоні буде зміна героїв. Як? Це ви дізнаєтеся, коли буде прем'єра серіалу", - зазначив Артур Логай.

Він також поділився з шанувальниками своїми емоціями, заявивши, що йому від цієї новини по-дитячому прикро і невесело. При цьому, актор прекрасно усвідомлює, що рішення не зніматися в третьому сезоні серіалу і його також.

«У цей момент мені стало так прикро, так сумненько, так невесело. Але не можна всидіти однією попою на всіх стільцях», - додав Логай.

За словами актора, такі емоції він переживає через те, що в даний момент у нього немає такої активності, як була під час участі в проекті «Танці з зірками».

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