Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт прославився як колишній обранець Ксенії Мішиної, з якою вони почали стосунки на реаліті-шоу "Холостячка". Однак, через час вони розлучилися, наперекір сильним почуттям.

На цей раз Еллерт прийшов на інтерв'ю до популярного телеведучого слави Дьоміну, щоб відповісти на важливі питання. Переможець "Холостячки" вирішив розповісти, як може поставитися до того, що у Ксенії Мішиної з'являться нові відносини після їх розставання і що в такому випадку буде робити.

"Без проблем. Це її вибір, як я відреагую? Дурних вчинків я не буду робити. Якщо у неї з'являться нові відносини, то я побажаю їй тільки добра, щастя, любові, щоб все у неї було добре", - розповів Олександр Еллерт.

"Почекай... А що я можу зробити? Стояти біля під'їзду і говорити: "Ні, Він тебе не гідний?" Це маячня взагалі", - заявив переможець "Холостячки".

"У будь-якому випадку все буде добре. Як би не повернулося. Я не стверджую, що 100% у нас будуть відносини та у нас все налагодиться. Я в це вірю, з повною впевненістю для себе, принаймні, постараюся зробити все, щоб все налагодилося", - видав Олександр Эллерт.

Раніше повідомлялося, Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті.

Politeka розповідала, "Холостячка" Мішина засвітилася на курорті в обнімку з улюбленцем.

Також, Олександр Еллерт після розриву виправдався за ревнощі до Мішиної.