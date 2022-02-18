Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська прославилася як талановитий продюсер і популярна українська співачка.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото. На кадрі Наталія Могилевська постала в шикарній довгій сукні з розрізом від стегна, яка підкреслює красу ніг співачки. Під публікацією співачка розкрила, що її хіти визнали кращими піснями за останні 30 років.
"Потрібен ваш ❤️ тут!
Бо три мої пісні визнали найкращими піснями тридцятиріччя.
Мої голд хіти!
"Відправила меседж", "Місяць", "Відірватись від землі"!
#УкраїнськаПісняРоку
Михайло Михайлович Поплавський, спасибі Вам за запрошення. Вечір був феєричний!", — висловилася Наталія Могилевська.
Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Вітаю", "Люблю вашу творчість і проекти", "Яка шикарна фотка", "Круто", "Вітаю❤️ дуже люблю ці пісні", "Пісні дійсно приголомшливі!", "Місяць-одна з улюблених пісень! До речі, завжди співала дітям в якості колискової.) Заходило на ура!", "Ох вже ці ноги", "Ноги красиві", "Шикарна жінка! Талановита! Ідеальна ніжка".
Єдиний син Ротару похвалився красою дочки, що живе в Нью-Йорку: "Гени - велика справа"
Зупинилося серце зірки з фільму "Весна на Зарічній вулиці": вже не міг розмовляти
Влада Києва заговорила про масштабну евакуацію: "У місті залишаться тільки..."
Актора і переможця "Танців з зірками" Логая не взяли в новий сезон популярного серіалу: "Сумненько"
Обірвалося життя відомої російської актриси-красуні, їй було всього 40: останні фото
Раніше повідомлялося, голосиста Могилевська на червоній доріжці перепела Олега Винника, Трінчер і Зіброва.
Politeka розповідала, Могилевська видала українцям несподіваний секрет, відео.
Також, Могилевська чесно розповіла про свого загадкового друга.