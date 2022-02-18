Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила красою в шикарному вбранні з розрізом від стегна.

Як передає Politeka.net, Наталія Могилевська прославилася як талановитий продюсер і популярна українська співачка.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото. На кадрі Наталія Могилевська постала в шикарній довгій сукні з розрізом від стегна, яка підкреслює красу ніг співачки. Під публікацією співачка розкрила, що її хіти визнали кращими піснями за останні 30 років.

"Потрібен ваш ❤️ тут!



Бо три мої пісні визнали найкращими піснями тридцятиріччя.

Мої голд хіти!



"Відправила меседж", "Місяць", "Відірватись від землі"!



#УкраїнськаПісняРоку



Михайло Михайлович Поплавський, спасибі Вам за запрошення. Вечір був феєричний!", — висловилася Наталія Могилевська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією співачки: "Вітаю", "Люблю вашу творчість і проекти", "Яка шикарна фотка", "Круто", "Вітаю❤️ дуже люблю ці пісні", "Пісні дійсно приголомшливі!", "Місяць-одна з улюблених пісень! До речі, завжди співала дітям в якості колискової.) Заходило на ура!", "Ох вже ці ноги", "Ноги красиві", "Шикарна жінка! Талановита! Ідеальна ніжка".

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