Учасниця "Голос країни" Христина Соловій, яка була підопічною Святослава Вакарчука, поділилася вражаючими кадрами.

Як передає Politeka.net, після учсті в «Голосі країни» Христина Соловій активно будує кар’єру співачки. В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм вона поділилася кадрами концерту, який дала в Києві.

Христина Соловій виступала 16 лютого – день який деякі іноземні ЗМІ називали датою вторгнення Росії в Україну.

«Мій улюблений концерт 16/02 у вільному місті Київ. Попри усі небезпеки - ви зробили його торжеством українства, любові і єдності. Зафіксовано дуже багато свідомо щасливих облич», - зазначила артистка.

Христина Соловій виступала в міні-спідниці, демонструючи свої стрункі ноги.

Виступ та світлини вразили прихильників артистки.

«Ти найкраща, пташко», «Ти така прекрасна», «Найкраща», «Було чарівно», «Чудовий концерт», - пишуть у коментарях.

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