Як передає Politeka.net, після учсті в «Голосі країни» Христина Соловій активно будує кар’єру співачки. В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм вона поділилася кадрами концерту, який дала в Києві.
Христина Соловій виступала 16 лютого – день який деякі іноземні ЗМІ називали датою вторгнення Росії в Україну.
«Мій улюблений концерт 16/02 у вільному місті Київ. Попри усі небезпеки - ви зробили його торжеством українства, любові і єдності. Зафіксовано дуже багато свідомо щасливих облич», - зазначила артистка.
Христина Соловій виступала в міні-спідниці, демонструючи свої стрункі ноги.
43-річна Ані Лорак заговорила про те, як бути жінкою: "Буває дуже складно..."
Еллерт розповів про стосунки з Мішиною в реальному житті: "Ніхто погане не виставляє в інсту"
"Приєднався до свого брата у вічності": зупинилося серце музиканта популярної групи
Повернення Тіни Кароль на "Голос країни" викликало резонанс: "Нічого не розумію"
Дочка виявила тіло матері, яку шукали в Києві з 2016-го року: "В ящику, залитому бетоном..."
Виступ та світлини вразили прихильників артистки.
«Ти найкраща, пташко», «Ти така прекрасна», «Найкраща», «Було чарівно», «Чудовий концерт», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, тренер "Голос країни" Вакарчук розговорився про своїх підопічних: "Всі мої знайомі, які..."
Як повідомляла Politeka, улюблениця Вакарчука Соловій у корсеті зважилася на провокаційну зйомку в ліжку: "Боже, яка краса"
Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Христина Соловій зізналася, за кого вболівала на Нацвідборі на Євробачення 2022: "Моє серденько сьогодні..."