Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка і блогерша Анна Трінчер, яка намагається всіляко прославитися в мережі, не боїться скандалів. Навпаки, дівчина викладає свої сварки з нареченим Александров Волошиним на загальний огляд, хватаестся дорогими подарунками і говорить про свою пластику.

Нещодавно Волошин поїхав у справах від Тринчер і залишив її одну навіть на День святого Валентина. Причому поки Трінчер знову одна і розповідає про плани на майбутні виступи, вона була здивована подарунком.

Тринчер у подробицях розповіла про величезний подарунок від таємного шанувальника, адже їй ніколи не дарували такі тюльпани. За словами дівчини, в цей же час її коханий зовсім не цікавиться тим, що ж вдома відбувається.

"Тільки Саша поїхав, такого бюкета я ще ніколи не отримувала" - пише Тринчер.

За словами Ганна, раніше вона мріяла про цей проект з самого першого сезону, і через кілька років її мрія здійснилася.

» "Життя починається з Голосу" слоган цього проекту, з якого і правда почалося моє життя. Маленької мене привели на один з ефірів першого сезону. Це так вразило мене, я більше всього на світі хотіла стати дорослою, щоб надіти таку ж красиву сукню і вийти на цю сцену", - поділилася Тринчер.

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Як повідомляла Politeka, Анна Трінчер після пластики зважилася на ще один експеримент із зовнішністю: "завжди соромилася себе с...".

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