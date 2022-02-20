Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 38-річний український комік і провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився цікавими кадрами.
Артист бере участь у новому сезоні проекту "Ліпсінк баттл" зі своєю 7-річною донькою Лізою, і поділився кадрами закулісся.
Юрій Ткач показав, як його доньці роблять пишну кучеряву зачіску.
Правда, дівчинка виглядала невеселою, і говорити що-небудь не захотіла.
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Попрацювали і над зовнішністю зірки»Квартал 95". Ткач наділи перуку, проте результат, схоже не дуже йому сподобався.
"Ось чому, коли одягаєш паричок, схожий трішечки на алкашічка?», - сказати Юрій Ткач.
Видний, що була присутня за лаштунками шоу і дружина актора Вікторія.
"Ліпсінкбатл" - це шоу Зоряних пародій. Судячи з анонсу, в цьому сезоні проекту змагатимуться сім'ї.
Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95" повеселив українців витівками зі своєю Ліззі
Як повідомляла Politeka, дочка Ткача після " Розсміши коміка "приїхала підкорювати нове шоу, надихнувши батька:" Ліза, ти готова рвати?"
Також Politeka писала, що донька Ткача з "Квартал 95" спантеличила недитячими пародіями: "Переплюнула тата»