Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram 38-річний український комік і провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився цікавими кадрами.

Артист бере участь у новому сезоні проекту "Ліпсінк баттл" зі своєю 7-річною донькою Лізою, і поділився кадрами закулісся.

Юрій Ткач показав, як його доньці роблять пишну кучеряву зачіску.

Правда, дівчинка виглядала невеселою, і говорити що-небудь не захотіла.

Попрацювали і над зовнішністю зірки»Квартал 95". Ткач наділи перуку, проте результат, схоже не дуже йому сподобався.

"Ось чому, коли одягаєш паричок, схожий трішечки на алкашічка?», - сказати Юрій Ткач.

Видний, що була присутня за лаштунками шоу і дружина актора Вікторія.

"Ліпсінкбатл" - це шоу Зоряних пародій. Судячи з анонсу, в цьому сезоні проекту змагатимуться сім'ї.

Нагадаємо, Юрій Ткач з "Квартал 95" повеселив українців витівками зі своєю Ліззі

Як повідомляла Politeka, дочка Ткача після " Розсміши коміка "приїхала підкорювати нове шоу, надихнувши батька:" Ліза, ти готова рвати?"

Також Politeka писала, що донька Ткача з "Квартал 95" спантеличила недитячими пародіями: "Переплюнула тата»