Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина Позитива (Олексій Завгородний) з "Время и Стекло" і найкраща подруга співачки Насті Каменських Анна Андрійчук в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" розкрила нові подробиці розлучення з чоловіком-артистом. За словами Ані, вони з Олексій довгий час намагалися налагодити відносини, але зберегти сім'ю так і не змогли.

За словами дівчини, вони були з разом з Позитив з 16 років і в якийсь момент просто виросли з цих відносин. Під кінець шлюбу пара роз'їхалася і жила окремо, але при цьому вони продовжували бачитися і формально були парою.

"Ми були разом просто жили в різних місцях, у нас був новий період, новий етап. Ми їздили відпочивати разом, ми проводили разом час, але в якийсь момент, поживши окремо, ми зрозуміли, що, напевно, краще бути щасливими окремо", - розповіла Анна про період, який передував розлученню з Олексій.

За словами дівчини, потім настав момент, коли вони вирішили, що пора відпускати один одного. "Ми зустрілися, ми з ним плакали удвох, ми багато розмовляли, але ми розуміли, що нам потрібно відпускати один одного", - поділилася Анна.

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