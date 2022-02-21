Українська співачка Анастасія Приходько вирішила поділитися інтригуючим кадром зі своєї нової зйомки, де блищала в образі леді-бос.

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка Настя Приходько не так давно була суддею нового для України шоу "Співають всі", а також встигла поскандалити з одним з блогерів, показати своє життя в Instagram і заговорила про нову себе. Як можна помітити, нерідко артистка ділиться подробицями свого життя, розмірковує про майбутнє і кар'єру.

"Зазвичай коли виставляють фото в instagram, обов'язково повинні написати "розумні промови"! Я цього робити зараз не хочу, немає настрою.

А ось красивою фотографією без слів-хочу поділитися, я вже зробила все для того щоб ця фотографія стала моєю історією біографії і в майбутньому буде використовуватися в ЗМІ і без пафосних промов! Все набагато простіше в житті ніж ви думаєте🥰» - пише Приходько під новим фото.

У мережі обговорили фатальний образ співачки:

"Кішечка 😍; дуже красиве фото!📷 🖤 ; Ох, цей погляд🔥; краса неймовірна!!!; Розкішна!».

Також в сторіс Настя Приходько розповіла, чим зараз займається, торкнувшись актуальної теми.

» Я не знаю, як ви, А я працюю над новою піснею... музика і на війні потрібна... я вже точно знаю", - написала співачка, продемонструвавши ефектний образ.

Нагадавши, суддя" Співають всі "Приходько з чоловіком вразила нестандартним весільним фото:" 10 років у шлюбі..."

Як повідомляла Politeka, Приходько на емоціях зізналася в тому, про що багато хто навіть не здогадується: "Ура!"

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