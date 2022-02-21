Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ольга Цибульська, яка стала учасницею шоу «маска» в костюмі «Скандал», звернулася до своїх фолловерів на сторінці в Інстаграм.
Як відомо, артистка є кумою виконавця Dzidzio (Михайла Хоми). Також Оля Цибульська потрапила в скандал у зв’язку з розлученням артиста з його дружиною Ярославою Притулою після багатьох років у шлюбі. Тоді саме Цибульську називали розлучницею.
Оля Цибульська в новому пості на своїй сторінці в Інстаграм звернулася до фолловерів за порадую щодо того, який нікнейм їй би підійшов якнайкраще. Серед варіантів можна помітити відсилки і до історії з розлученням Dzidzio і до участі співачки в шоу «Маска», же її до речі відгадати не змогли. Не впізнав куму в ексцентричному образі й Dzidzio.
Як варіанти нікнейму Оля Цибульська запропонувала такі варіанти: «ОльГА», «Цибулька», «Скандал», «Головна розлучниця країни», «Кума».
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