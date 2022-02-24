Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес навіть у свої 52 роки виглядає так, що можуть позаздрити навіть двадцятирічні.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська суперзірка, співачка і актриса Дженніфер Лопес не перестає спокушати шанувальників своєю зовнішністю і харизмою. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій зірці, опублікували нові вражаючі знімки 52-річної красуні, на яких вона пофасонила в сміливому образі.

Як видно, на фотографіях Дженніфер зображена на прогулянці в міста, куди вийшла в сміливому образі. Перед камерою зірка з'явилася в коротких темно-синіх шортиках і такий же по відтінку вільної блузі. Цей наряд підкреслив струнку фігуру і пружні округлі форми співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і стильні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації зі знімками Лопес написали: "Змушує всіх повертати голови, куди б вона не пішла". Користувачі тут же почали засипати знаменитість компліментами в коментарях: "Прекрасний мотиватор", "Така красива", "Такий елегантний і стильний образ", "Дуже красива, моя прекрасна королева", "Мені подобається ця красуня".

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