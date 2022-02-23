Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є відомою українською блогеркою. Також, вона дружина популярного ведучого Микити Добриніна. Як відомо, нещодавно вона перейшла на українську мову у своєму блозі.

Так, на своїй сторінці в Instagram Квіткова поділилася новим відео, де продовжила свою нову рубрику. На кадрах дружина Добриніна увійшла в кімнату, де у неї гардероб, і вся заспана вирішила вбратися.

Вона одягла лосини та нову білу толстовку, з якої зірвала етикетку. Також до цього образу вона підібрала довге пальто коричневого кольору.

Незважаючи на заспаний вигляд Даші Квіткової шанувальники залишили їй безліч приємних коментарів: "Крута", "Аж теж позіхнула 😂 піднімаюся на підйомнику в гори ))) сніг в рот лети", "Сьогодні така прикольна", "Моя улюблена рубрика", "Класний лук", "Дуже класно вийшло, рубрика вогонь", "Будь здорова", "Обожнюю цю рубрику, і сонну читає Дашу", "Супер", "Класний животик", "Дашка, Ви дуже червоний і світлий чоловічок 🥰 Спасибі Вам", "О ні знову пальто, тільки не пальто. Тільки нормальний образ худі Легі Ізі і Пальто, про Ноу", "Іноді ваша міміка нагадує вашого синочка! Дуже подобаються ваші відео".

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