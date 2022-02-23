Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - популярна українська прима-балерина, яка має звання заслуженої та народної артистки України. Зірка зараз знаходиться в Берліні, звідки розповіла про свої спостереження.
"Продовжу ділитися з вами своїми аналітичними висновками.
У якийсь момент відчула себе агентом-хедхантером в пачці.
Приїжджаючи на міжнародні конкурси як журі та керівник Головної балетної установи країни, думаючи в першу чергу про майбутнє, яке нас чекає, — твій погляд мимоволі приковують унікальні конкурсанти, яких ти мріяв би залучити в свою команду, як це роблять футбольні клуби", - почала Кухар.
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"Адже майбутнє за тією нацією, яка у важкі часи продовжує думати про науку і культурну спадщину, про свою галузь і її розвиток.
І в цьому кожен з нас може проявити свій патріотизм!",- підсумувала зірка.
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