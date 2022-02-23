Прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", показала себе і розповіла про прояв патріотизму.

Як пише Politeka.net, Катерина Кухар - популярна українська прима-балерина, яка має звання заслуженої та народної артистки України. Зірка зараз знаходиться в Берліні, звідки розповіла про свої спостереження.

"Продовжу ділитися з вами своїми аналітичними висновками.

У якийсь момент відчула себе агентом-хедхантером в пачці.

Приїжджаючи на міжнародні конкурси як журі та керівник Головної балетної установи країни, думаючи в першу чергу про майбутнє, яке нас чекає, — твій погляд мимоволі приковують унікальні конкурсанти, яких ти мріяв би залучити в свою команду, як це роблять футбольні клуби", - почала Кухар.

"Адже майбутнє за тією нацією, яка у важкі часи продовжує думати про науку і культурну спадщину, про свою галузь і її розвиток.

І в цьому кожен з нас може проявити свій патріотизм!",- підсумувала зірка.

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