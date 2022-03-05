Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою, яка активно підтримує свою країну і громадян, а також активно виступає проти незаконного вторгнення окупантів в Україну. Леся часто публікує в мережі різні кадри і цей раз не був винятком.
"звертаюся до всіх мольфарів, бабок і фіналістів Битви екстрасенсів. Поки нічого не робіть, ЗСУ і так прекрасно справляються. Всім мирного дня і неба над головою 🇺 🇦 🙏 "- висміяла «успіхи " окупантів Нікітюк в Instagram.
У мережі також обговорили події останніх днів:
"Господи збережи нас🙏 🏼 🇺 🇦; робіть! Робіть! Разом ми сила!!! 😁 🙏 🇺 ; Робіть!! Допомагайте хлопцям, чоловікам🙏 💙; Конотоп вже зробили все👌; пізно в Конотопі вже прокляли😂; вони у нас найкращі!🇺 🇦 💪 ; Ці фронти вже давно в справі🙏; нехай працюють; Леся, нехай краще що небудь зроблять, нашим хлопцям легше буде)🙏❤️🇺 🇦".
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Макаревич попередив росіян про розплату за вторгнення: "Сподіваюся, наш президент врахував це у своєму плані?"
Шахіст-зрадник України отримав по заслугах: що відомо
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Осадча жорстко звернулася до Ані Лорак, Регіни Тодоренко і Лободи: "Ти точно знаєш, що відбувається"
Також повідомлялося, деякі російські артисти стали тікати з країни на тлі війни в Україні. З'явилися новини, що російська Примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми вирішила виїхати,як це вже зробили, наприклад Земфіра і Рената Литвинова.
Російські ЗМІ пишуть, що примадонну разом з чоловіком Максимом Галкіним і двійнятами Гаррі і Лізою помітили в аеропорту "Внуково" ще 28 Лютого.
Нагадавши, Брежнєва, Лобода, Меладзе, Галкін та інші зірки закликали до миру: "Не може бути виправдань війні!"
Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі несподівано висловилася про те, що відбувається в Україні: "я молюся"
Також Politeka писала, що Стівен Кінг підтримав українців, зробивши те, чого зазвичай не робить: фото