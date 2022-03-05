Телеведуча Леся Нікітюк посміялася над окупантами і заговорила про їхні "успіхи" за останній час.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є успішною українською телеведучою, яка активно підтримує свою країну і громадян, а також активно виступає проти незаконного вторгнення окупантів в Україну. Леся часто публікує в мережі різні кадри і цей раз не був винятком.

"звертаюся до всіх мольфарів, бабок і фіналістів Битви екстрасенсів. Поки нічого не робіть, ЗСУ і так прекрасно справляються. Всім мирного дня і неба над головою 🇺 🇦 🙏 "- висміяла «успіхи " окупантів Нікітюк в Instagram.

У мережі також обговорили події останніх днів:

"Господи збережи нас🙏 🏼 🇺 🇦; робіть! Робіть! Разом ми сила!!! 😁 🙏 🇺 ; Робіть!! Допомагайте хлопцям, чоловікам🙏 💙; Конотоп вже зробили все👌; пізно в Конотопі вже прокляли😂; вони у нас найкращі!🇺 🇦 💪 ; Ці фронти вже давно в справі🙏; нехай працюють; Леся, нехай краще що небудь зроблять, нашим хлопцям легше буде)🙏❤️🇺 🇦".

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