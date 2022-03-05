Як передає Politeka.net, Ольга Сумська вирішила показати, як важко зараз людям Київської області. Зараз сама артистка переживає складний момент у своєму житті, але хоче підтримати українців, які страждають від обстрілів їхніх будинків і міст.

"5 березня ... Ірпінь і Новопсков! Цей народ не здолати! Так люди зустрічають "визволителів" ... Україна, рідна, віримо в НАШУ перемогу !💛💙 Ukraine can!💛 💙 "- пише Сумська і показує кадри з людьми з Ірпеня, які хотіли евакуюватися з розгромленого міста.

У мережі підтримують: "Моліться, будь ласка, танки під будинками зараз, в підвалах багато людей в моєму районі! На це місце евакуації досить далеко дістатися, тому не всі поїхали, на жаль!; Господи, спаси наших людей і нашу Україну😢; Оля-вам вдалося поховати маму? Ви поїхали з Києва? Ви, талановиті актори повинні жити і далі нести правду світу!! Як Віталій?) Дуже його люблю. Привіт з Маранця; Дай нам сили і терпіння, і перемоги🙏 🏻; українці це вам не росіяни!».

Раньше Сумський вирішила розповісти, як пройшло прощання з її мамою. Як відомо, раніше артистка розповіла, що через обстріли в центрі її сім'я не може дістатися в будинок її матері на вул.Ломоносова, щоб перевезти тіло в морг.

Пізніше Ольга Сумська написала, що забрати тіло матері вдалося, якийсь час вона розмірковувала над тим, як пересуватися містом, щоб поховати.

"Встигли поховати рідненьку. Спасибі, Господи!» - пише Ольга Сумська під кадрами з місцем поховання її мами.

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