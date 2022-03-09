У складних умовах, як морально, так і фізично, Ксенія вирішила розсудити, як намагатися зберегти розум здоровим.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є відомою українською актрисою, яка підтримує своїх колег, близьких і український народ, який страждає через обстріли окупантів. 24-го лютого в Україну вторглися війська РФ і почали бомбити і обстрілювати мирний народ і наші міста.

У складних умовах, як морально, так і фізично, Ксенія вирішила розсудити, як намагатися зберегти розум здоровим.

"Як не впускати в серце ненависть? Коли читаєш крім ботів безліч злісних, утопічних повідомлень від звичайних людей про те, що так нам і треба??? Як змиритися з такою людською тупістю, незнанням і несправедливістю?

Я на власні очі бачу війну в нашій країні і якась подоба людей спростовує те, що у нас з вами відбувається. Зізнаюся! Я не встигла домедитувати до стану "Дзен", щоб впевнено пояснювати собі всю цю утопію – волею Бога! Прощай.

Але я щодня продовжую молитися за мир. За життя людей і вірити в божественний план, який з часом перетвориться для нас в книгу і всі пазли складуться воєдино!» - висловилася Мішина.

Також артистка, яку раніше продюсував Дмитро Монатік, поділилася в Instagram постом, присвяченим Міжнародному жіночому дню. У публікації співачка емоційно розповіла, що хоче, щоб всі дівчатка, жінки і бабусі мали можливість посміхатися кожен день.

"Я просто хочу, щоб ми всі посміхалися! Посміхалися! І прокидалися від поцілунків коханих! І піднімали свій погляд високо вгору, дивлячись в мирне, спокійне небо! Будуючи наймасштабніші і чисті плани!",- написала співачка.

Нагадавши, військова техніка армії РФ у жахливому стані, ЗСУ показали все на відео.

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