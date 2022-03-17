Телеведучий Григорій Решетник, ведучий "Холостячки", опублікував нове фото і зізнався, де зараз знаходиться.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - успішний український телеведучий, зірка "Холостяка", "Холостячки"і" Україна має талант". У знаменитості є дружина Христина і троє синів. Також Решетник активно веде сторінку в Instagram, де поділився фото і розповів, де знаходиться.

На знімку Григорія знімали зі спини, поки він кудись йшов.

"Цей жах забути неможливо, ці дні рубцями викарбувані в серцях назавжди", - написав Решетник.

"Я і моя сім'я в Україні, допомагаємо і боремося! Віримо в Україну і наших людей", - додав зірка в коментарі.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Удома. Вірю і сподіваюся що зовсім скоро все закінчиться! Україна переможе", " Я і моя сім'я в Україні. Ми віримо в нашу перемогу і молимося Богу", "ми вдома, в школі готуємо для тероборони".

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