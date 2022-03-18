Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова всіляко підтримує українців, так як сама з Києва виїжджала з дочками в екстреному порядку і була в шоці через обстріли окупантів.
Артистка закликає громадян бути сильними, а росіян - покинути наші землі і піти з нашої території, припинити обстрілювати житлові райони і позбавляти життя навіть маленьких дітей.
"У центрі Львова сьогодні виставили 109 дитячих колясок — саме стільки дітей загинули через війну. Порожні Дитячі коляски на Площі Ринок сьогодні-це Символи життів тих янголят, які зараз замість рішучих дій світу захищають небо над Україною.
І ми закликаємо всіх дорослих усього світу єдиним щитом уберегти українських дітей і подарувати їм майбутнє. Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною "#saveukrainianchildren #closethesky " - пише Полякова під кадром, який був сьогодні представлений в мережі.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
"Прощавай, дорогий мій": трагічно обірвалося життя знаменитого українського артиста
Зустріч Путіна і Зеленського: в ОП оголосили можливі терміни
Сирійці масово відмовляються воювати в Україні і готуються дезертирувати: нові дані розвідки
В Україні потеплішає до 12 градусів: куди прийде справжня весна
Раніше Полякова показала наслідки обстрілу драмтеатру в Маріуполі: "Маріуполь! Драм театр!!!! Там під завалами люди! Які ховалися в підвалі! Діти! Це військовий об'єкт?????? А всередині нацисти????!!! Російська Федерація - Країна терорист!!"- пише емоційно Ольга.
Нагадавши, переможець "Холостячки" Задворний показав, як допомагає українцям у цей важкий час
Також Politeka повідомляла, що Осадча розповіла, чому українцями вже можна пишатися
А ще Politeka писала, що Сумська нагадала українцям про важливу дату, відео