Даша поділилася переживаннями, після того, як почала жити в Тернополі без чоловіка.

Як пише Politeka.net, дружина колишнього "Холостяка" і шоумена Микити Добриніна Даша Квіткова вирішила розповісти про те, як їй живеться в Тернополі без чоловіка. Вона кілька днів тому виїхала з дитиною через сильні обстріли біля її будинку.

«Я знаю і бачу, що багато хто з вас просять більше життя виставляти, але я чесно навіть життя не живу. Ми 24/7 моніторимо новини, допомагаємо волонтерам фінансово та інформативно. Я іноді відволікаюся на підготовку.

Вдячні, що у нас є цей маленький енерджайзер, з ним не засумуєш, довго в телефоні не посидиш. Вчора подумала навіть, може речей якихось прикупити. А потім зрозуміла, що мені і так комфортно в своїх спортивних костюмах» - пише Квіткова.

Відзначимо, Даша вже не раз говорила, як з родичами, дітьми і батьками вона часто ховається в притулок і Серени кожен раз змушують її хвилюватися. Їй доводиться одягати дитину і проводити в притулок час ночами, як і багатьом іншим сім'ям.

"Коли весь цей жах вже закінчиться. Боятися кожен звук-страшно, боятися лягати спати – страшно. Сидіти годинами в притулок-страшно " - розповіла про свої будні Даша.

Нагадавши, Дружина "Холостяка" Добриніна чесно висловила, що думає про росіян: "не хочете приїхати до нас, на екскурсію?".

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