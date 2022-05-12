Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону шоу "Холостячка", поділилася в Instagram милим фото з сином Платоном. Зірка переїхала в Європу з початку війни, однак, за її словами, це було через контракт по роботі, який був підписаний ще за півроку до цього. За словами Ксенії, саме війна розкрила в ній справжні почуття до України і проблукала неймовірний внутрішній патріотизм.

"Зізнатися. Вперше таку сильну, патріотичну і безкомпромісну любов до своєї країни мені подарувала або, скоріше, розкрила в мені війна. Особливо ясно я усвідомила це в момент перетину кордону. Хоча я їхала в Європу за запланованим і підписаним за півроку до війни контрактом, але спектр почуттів був неймовірним... Раніше я бачила таке тільки у фільмах і вважала це романтизацією, але життя Мені це показала. Любов і прихильність до своєї землі – ці почуття не сплутаєш ні з чим. Особливий коктейль. По дорозі я плакала. Я практично вила", - написала Ксенія в підписі до фотографії.

Також Мішина розповіла, як мріє повернутися додому, в свою затишну квартиру, де жила з сином. "Я мрію про те, як знову буду запалювати свічки і з величезною любов'ю буду прибирати кожен куточок свого житла і це більше ніколи не буде здаватися мені рутиною. Тепер все буде по-іншому! Тепер ми знаємо - цінність кожного моменту має набагато вищу ставку! Ми більше ніколи не будемо колишніми! Ми будемо ще краще!",- підсумувала актриса.

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