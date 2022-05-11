Дівчина змогла вразити новим образом, але не обійшлося без порівнянь з Ані Лорак.

Візажист Лілія Реус, а також молода наречена екс-дружина Ані Лорак, бізнесмена Мурата Налчаджіоглу продовжує інтригувати в своєму Instagram кадрами з відпочинку. Не так давно чоловік з новою сім'єю відправився на відпочинок і там же зустрівся з єдиною дочкою від першого шлюбу.

Зараз і Лілія, і дочка Мурата і Лорак добре проводять час. Сама молода дівчина вирішила зацікавити кадром з відпустки. Нагадаємо, сам Мурат допомагав українським біженцям і не раз розповідав, чому змушений був виїхати з Києва.

Так, Лілія знялася в декольтованій сукні з вирізами на торсі і вирішила підкреслити засмагу. Без порівнянь з Лорак не обійшлося:

"Дуже хороша🔥; краса ❤️; красуня як завжди!!!; Красуня 😍; з обкладинки 🔥; на Лорак схожа 😍; і яке!!! Тієї Лорак ще до цієї красуні ср * ть і ср * ть; з Лорак можна і не порівнювати - тому, що її краса, як і вона сама,вже...у минулому))) Мурат знайшов собі гідну, ще кращу і незрівнянну😮 👏».

Ми також писали, в Україні ні Ані Лорак, ні інших зірок, що замовчують війну в Україні, не бажають бачити. Примітно, що артистка ніяк не коментувала свою позицію, більш того, промовчала про всі події нападу рф на наші землі.

А нещодавно стало відомо, що Лорак полетіла заради концертів закордоном і забрала з собою свою єдину дочку. Примітно, що екс-чоловік Кароліни відразу виступив проти вторгнення рф і допомагав біженцям. Зараз Мурат проводить час з дочкою і новою коханою.

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