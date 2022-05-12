Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, опублікувала відео, в якому українські захисники дякували їй за надану допомогу.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька - відома українська співачка, яка прославилася як солістка групи KAZKA. Зірка нещодавно повернулася назад додому під Київ і показала, що сталося з її будинком. Найбільше шкода Олександрі було квіти, які зів'яли за цей час. А цього разу Зарицька опублікувала відео, яке для неї записали українські військові.

"Саша, KAZKA, спасибі тобі, що допомагаєш нашому підрозділу, спасибі, що одягла наших пацанів, допомогла пригнати пікап. Люблю, Цілую, обіймаю, завжди з тобою", - сказав оратор у відео.

"Хлопці, нехай вас береже Бог, Міша, люблю", - написала Зарицька.

"Хлопці, хай береже вас Бог. Міша, люблю", - написала Олександра в публікації.

Українці подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Пацанів і дівчинку", "наші Соколи непереможні".

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