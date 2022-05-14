Співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею шоу "Холостячка", показала, як виглядає після недосипу.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка в 13-му році представляла країну на Євробаченні, але зайняла там тільки третє місце. А нещодавно зірка брала участь в шоу" Маска", де посіла перше місце, після чого вирішила спробувати знайти своє кохання на шоу"Холостячка". Але з переможцем Андрієм Задворним Златі не вдалося побудувати відносини. Не забуває Огневич і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала, як виглядає після недосипу.

"Ну ось мій звичайний графік, переїзд/переліт і недолік сну", - написала на першому сторіс Злата, роблячи селфі.

"Скоро буду виїжджати в аеропорт. Я майже добу не сплю, Сьогоднішня ніч не рахується, тому що я не можу заснути через концерт і емоції, тому я на якийсь час пропаду з сторіс",-сказала Огневич.

"Так було і сьогодні", - додала зірка на ще одному сторіс.

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