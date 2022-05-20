Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - успішна 55-річна українська актриса, яка майже 40 років радує своєю грою в театрі і кіно. Зірка отримала звання народної та заслуженої артистки України і не збирається зупинятися. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Ольга поділилася фото до свята-День вишиванки.
На фото Ольга була разом з чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою дочкою Ганною. Всі наділи вишиванку, вражаючи виглядом. Як можна зрозуміти, фото дуже старе, адже на знімку Анна зовсім маленька, а зараз дівчині 20 років.
"З днем української вишиванки", - написала Ольга Сумська і тегнула дочку, а також чоловіка.
Після цього Ольга показала ще й свою фотографію, зробивши Селфі в машині.
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