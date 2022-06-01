Знаменитість зізналася, що останнім часом часто плаче і їй сняться погані сни.

Як повідомляє Politeka.net, українській телеведучій Каті Осадчій у День захисту дітей особливо голосно захотілося кричати про жах, який відбувається з дітьми в Україні через російських окупантів. Емоційне звернення вона написала у своєму пості на сторінці Instagram.

Знаменитість зізналася, що останнім часом часто плаче. Вона ллє сльози через українських дітей, які залишилися без батьків, або "поранених, загиблих маленьких ангелів". А також дітей, яких незаконно вивезли в росію і дехто з них навіть не знатиме, де вони народилися, їх просто, як речі привласнили собі орки.

"Це такий нестерпний біль і нестерпне почуття несправедливості", - додала Катя Осадча.

Телеведуча також зізналася, що через переживання її почали мучити кошмари - їй сняться діти і люди, які пропали, а ще падаючі стіни від снарядів. Але не дивлячись на це, Катя Осадча вірить, що одного разу всі сім'ї об'єднаються, а падаючі стіни залишаться тільки у снах.

"Ми переможемо зло", - впевнена зірка.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.