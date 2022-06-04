Популярна співачка Ірина Федишин продовжує отримувати негативні відгуки під кожним зверненням в мережі. Це почалося після того, як поширилася історія з її поведінкою під час суддівства на Євробаченні.

Фактично під кожною історією співачки, яку вона виставляє в Instagram, можна помітити їдкі і негативні відгуки про роботу зірки. Також Федишин нагадала ще раз про свій анонс концертів на підтримку України, які пройдуть в Іспанії.

Однак поведінка Ірини останнім часом викликає багато негативних емоцій в українців, які засуджують висловлювання про ЛГБТ і цинічні інтерв'ю Федишин.

"Спасибі за вашу позицію! 🇺 🇦 🖤 ♥ ; За здорову націю! Хорошо ️ добре; полякам могли поставити 12 а не 0 тому що вони наші друзі; мама ма маленька часточка лезбийской доньки; з Місяцем прайду ЛГБТ ікона; як не крути, тема ця вщухне не скоро, Федишин б відповісти нормально; ЛГБТ мають такі ж права як не ЛГБТ ми всі люди, це любов, серцю не скажеш; я засуджую її за позицію проти ЛГБТ».

Також Федишин поділилася історій зустрічі з шанувальниками:

"Зустріч з українцями в Іспанії, які покинули Україну. Я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує Україну сьогодні, які вкрили наших матерів і дітей.

Кожен українець сьогодні живе своєю важкою історією життя, сльози, на жаль, багато ... але ми повинні залишитися! Найтемніша ніч завжди перед світанком 🙏 💙 💛 » - пише Федишин.

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