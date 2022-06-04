Відомий артист поділився кадрами зі свого благодійного концерту в Німеччині, де зараз гастролює.

Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни повернувся в Україну і навіть записався до лав ЗСУ, зараз працює на своєму "фронті" - на творчому. Артист вирушив на гастролі до Німеччини, де дає благодійні концерти та збирає кошти на підтримку ЗСУ та українців.

Так, нещодавно на своїй сторінці в Instagram Макс опублікував теплі кадри з концерту в німецькому Ганновері. Судячи з кадрів, зустрічали музиканта дуже тепло і з захопленням, а він у свою чергу викладався на повну. Як видно, на сцену Барських вийшов у притаманному йому стилі – чорних шкіряних скіні і білій сорочці з візерунчастими рукавами.

У підписі до публікації Макс подякував глядачам, які прийшли на його концерт в Ганновері і анонсував наступний виступ в Гамбурзі.

"Ганновер, спасибі! Я вдячний кожному, хто вчора був зі мною і зміг розділити мою музику. Наша сила в любові, можливості відчувати, співпереживати і співчувати. Дякую вам за те, що кожною піснею пам'ятали про Україну. Сьогодні Гамбург, починаємо о 19:00!",- написав Барських.

Нагадаємо, Онуфрийчук з "Танців з зірками" не стала ховатися і поскаржилася на цькування в мережі: "Буду продовжувати!".

Як повідомляла Politeka, Переможниця " Холостяка "Ульянова скопіювала Полякову і насмішила українців: "Теж можуть користуватися".

Також Politeka писала, що Камінська з "НеАнгелів" насмішила українців розвагами в машині: "Дуже солодко".