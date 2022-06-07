Прийомна дочка продюсера Потапа Наташа Горова показала ефектний образ під час прогулянки по пляжу, поділившись кадром в блозі.

Як пише Politeka.net, Наташа Горова - дочка Ірини Горової, яка була одружена з Олексієм Потапенком (Потапом) протягом 15 років. Продюсер виховав дівчинку з самих ранніх років і після розлучення залишився в хороших відносинах з минулою сім'єю. Зараз Наташа виросла в справжню красуню і зараз активно веде свій блог в Instagram, де ділиться всім цікавим.

А цього разу Наташа вирішила показати, як гуляє по пляжу. Для прогулянки Горова одягла ефектний топік і зелений низ. Блогерка зробила кілька фото і відео, показавши своє вечірнє дозвілля.

"Вечірня атмосфера", - написала Горова.

Фанати, включаючи Ірину Горову і Надю Дорофєєву, поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Мої солодкі", "це прекрасно", "який топ", "Вау", "красуня яка", "дуже красива", "Альпійська дівчинка".

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