Співачка поділилася чарівним дитячим фото з тортом і розповіла, що цього року традиція в її день народження порушена через війну.

Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками фото і своїми думками на сторінці в Instagram. Так, цього разу зоряна красуня приурочила пост в мікроблозі своєму дню народження. До речі, артистці виповнилося 27 років.

Як видно, Аліна опублікувала миле дитяче фото, на якому позує при повному параді. На ній світле святкове плаття, зачіска з бантом і чарівна посмішка на обличчі. А перед нею на столі стоїть красивий тортик.

У підписі до публікації Гросу розповіла, яка традиція у її сім'ї є в день народження, і що в цьому році традицію довелося порушити.

"День народження завжди був особливим днем ​​у моєму житті. Ми завжди збираємося всією сім'єю, запрошуємо друзів і близьких і влаштовуємо тематичні святкування, щоб цей день був не тільки моїм святом і абсолютно всі отримали задоволення. Доволі часто я його проводжу на концертах, в роботі... в турі... з величезною кількістю людей і з тонною радощів... Але сьогодні... ця традиція порушилася. Я сподіваюся, що дуже скоро настане Мир і ми знову зберемося разом, але вже іншими, сильнішими і згуртованішими. Було добре – а буде ще краще! З Днем народження мене", - написала співачка.

Нагадаємо, Зарицька з KAZKA показала, як група допомагає Україні: "Все можливе для нашої перемоги".

Як повідомляла Politeka, "Вперше за три місяці...": Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.

Також Politeka писала, що "Я сумував": Melovin після гастролей за кордоном нарешті виступив в Україні.