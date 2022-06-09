Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свої 52 роки здатна здивувати моложавою і акуратною зовнішністю. Артистка виглядає значно свіжіше своїх років і кажрий раз підкреслює форми на сцені без найменшої скромності.

А ось на побаченнях артистка разом з Беном Аффлеком поводиться досить природно і не приховує - їй подобається виглядати просто поза камерами. Як можна помітити, нещодавно вона прогулювалася з Аффлеком і родичами по місту, але вразила видом без прикрас.

"Любовне плем'я❤️; омг, старша дочка Бена вище Джен? ❤ ; Найсолодший! 😍 ❤ ️ ; Це прекрасно з сім'єю; Класні🔥; яка гарна сім'я. Я вже бачу, як Джо і Бен з їхніми онуками будуть робити покупки в майбутньому 😍; ти гуляєш зі своїм татом?; Видно, що Бен хоче відчувати свою дочку як сім'ю, але хлопчик Джло ходить один зі своїм мобільним телефоном» - пишуть в мережі.

Раніше артистка з'явилася в оригінальному вбранні на церемонії вручення премії MTV Movie & TV Awards. Кадри з заходу Лопес представила в Instagram, чим відразу і привернула увагу до себе.

Лопес вибрала чорне облягаюче плаття з вирізами на грудях і стегнах бренду MÔNOT і шкіряний корсет на блискавці, який робив і без того струнку зірку ще тонше.