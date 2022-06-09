Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес в свої 52 роки здатна здивувати моложавою і акуратною зовнішністю. Артистка виглядає значно свіжіше своїх років і кажрий раз підкреслює форми на сцені без найменшої скромності.
А ось на побаченнях артистка разом з Беном Аффлеком поводиться досить природно і не приховує - їй подобається виглядати просто поза камерами. Як можна помітити, нещодавно вона прогулювалася з Аффлеком і родичами по місту, але вразила видом без прикрас.
"Любовне плем'я❤️; омг, старша дочка Бена вище Джен? ❤ ; Найсолодший! 😍 ❤ ️ ; Це прекрасно з сім'єю; Класні🔥; яка гарна сім'я. Я вже бачу, як Джо і Бен з їхніми онуками будуть робити покупки в майбутньому 😍; ти гуляєш зі своїм татом?; Видно, що Бен хоче відчувати свою дочку як сім'ю, але хлопчик Джло ходить один зі своїм мобільним телефоном» - пишуть в мережі.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Все настільки серйозно, що ЗСУ чекають щохвилини": що насправді відбувається в Херсоні, лист з окупації
Мобілізація в Україні: в Офісі президента уточнили, чи вистачає людей і зброї
Ворог збільшив застосування авіації і боїться контрнаступу: головне, що змінилося на фронті
Путіна ізолювали, експерт розкрив, хто зараз бореться за владу в Кремлі: "Король на смертному одрі"
Раніше артистка з'явилася в оригінальному вбранні на церемонії вручення премії MTV Movie & TV Awards. Кадри з заходу Лопес представила в Instagram, чим відразу і привернула увагу до себе.
Лопес вибрала чорне облягаюче плаття з вирізами на грудях і стегнах бренду MÔNOT і шкіряний корсет на блискавці, який робив і без того струнку зірку ще тонше.
Також Бідняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, Дружина ведучого" Маски "Остапчука похвалилася розкішним букетом:" цього разу квіти не від чоловіка!".
Також Politeka писала, що Кухар з " Танців з зірками "показала себе" з минулого життя "і поділилася корисним:" з важливого...".