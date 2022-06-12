Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська - відома українська співачка. Зірка підтримує зараз українців і не забуває про Instagram, де веде активно сторінку. А в цей раз Могилевська вирішила розповісти про своє рішення, поділившись потім в Instagram.
"Сьогодні я прийняла одне з найкрасивіших рішень в житті.
Скоро ви все дізнаєтеся.
Зі святом, Великої Трійці!",- написала Могилевська.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка красуня", " і мені теж здалося, що ви скоро станете мамою для когось!!", "Ви принадність"," мені здається, що ви когось візьмете на усиновлення", " я знаю, хто це буде хлопчик, чи дівчинка? А може двійня? я так думаю", "може вирішили усиновити дитинку".
Нагадаємо, Могилевська здивувала несподіваним зізнанням, фото
А ще Politeka писала, що Могилевська показала кадри зі своїх виступів за 100 днів
Також Politeka повідомляла, що Могилевська розповіла, про що їй пишуть Українки з-за кордону