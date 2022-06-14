Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей до Франції, продовжує активно подорожувати і давати концерти на підтримку українців. Також співачка встигає спілкуватися з колегами і періодично ділиться цікавими кадрами.

Чоловіка Ользі довелося залишити, так як чоловіків на даний момент не випускають з країни через воєнний стан. Тому пара не бачилася вже кілька тижнів. У своїх інтерв'ю Полякова не раз помічала, що поки що не планує повертатися додому.

Під час активних гастролей Полякова зустрілася з колегою:

"З суперзіркою Грузії! Анрі Джохадзе!"- порадувала Полякова запальним кадром.

Ольга виступає в більш скромних образах, щоб не привертати увагу фігурою. Найбільше акцент зірка змінила саме на виступ.

"Витримати це неможливо, ми ридали всі поруч. Оля Полякова, спасибі за чуйність, сердечність, підтримку! Це надзвичайно важливо відчувати присутність однодумців, коли ми так далеко від дому!"- поділилася одна з прихильниць враженнями після концерту.

Сама Полякова представила кадри в Instagram після виступу.

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