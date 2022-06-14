Як повідомляє Politeka.net, у Варшаві концертом українських зірок розпочався Європейський благодійний тур на підтримку України "Життя Перемога/Life Will Win". У ньому взяли участь багато українських зірок. Серед них і співачка Злата Огневич, яка показала пам'ятне фото з Польщі.
Так, знаменитість показала фото в ефектному образі, який вона вибрала для заходу. Барвисті знімки вона зробила за лаштунками, позуючи з маленькою українкою.
На Златі - вільні штани молочного кольору, високі боссоніжки і чорний топ, який підкреслив спортивну фігуру артистки. Злата Огневич також накинула прапор України на плечі. Вона красиво поклала волосся і зробила легкий макіяж з акцентом на очі, що підкреслив її натуральну красу. Очей не відірвати, яка краса.
Нагадаємо, що Огневич похвалилася несподіваними приємностями за лаштунками.
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Як повідомляла Politeka, Злата Огневич зібралася в концертний тур разом з "Квартал 95".
Також Politeka писала, що Огневич похвалилася вечірніми розвагами в поїзді.