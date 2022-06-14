Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно артистка представила чуттєвий дует з Артемом Пивоваровим на пісню "Думи", написану на слова Тараса Шевченка. І цей раз опублікувала у своєму мікроблозі незвичайне відео, на якому сама виконує цю композицію.

У ролику Надя зображена на вулиці, над її головою видно сірі хмари в небі, а навколо гуляє вітер. Перед камерою артистка з'явилася в простому вбранні спортивного стилю – світлих брюках, сірій кофті оверсайз і з ще однією кофтою на плечах. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі вираз болю і смутку.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Під небом все лише тимчасово буває". Шанувальники тут же почали коментувати нове відео артистки, вимагаючи від неї україномовний альбом. "Чекаємо твої українські пісні і альбом", "Дуже чекаємо новий альбом", "Сумую за тобою", "Дуже чекаємо українські пісні", "Я думаю, що український альбом від Наді стане справжнім хітом", "Яка красива", "Дуже красиво. Пісня торкається серця", - пишуть у коментарях.

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