Дівчина показала, як можна себе привести в порядок.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту" Холостяк " з Михайлом Заливако, дівчина встигла запам'ятатися шанувальникам. Адже одного разу покинула проект зі сльозами, змогла повернутися на шоу, проте програла у фіналі і визнала свою поразку.

Дівчина змогла прославитися і стала активно вести свій блог в Instagram. Любить Бельченко хвалитися різними моментами з життя. Цього разу перед відпусткою вона похвалилася ідеальною підготовкою. Одночасно дівчина зробила манікюр, педикюр і вії.

Причому Юлія похвалилася, що все це можна зробити в салоні за раз і за дві години вона вже була красунею.

"Їду в Європку на пару тижнів, треба зробити манікюри-педикюри, треба було кров з носа встигнути все зробити, встигнути в салон на 14.00. Встигла, У мене було 3 в 1: вії, манікюр і педикюр. За те, що роблять послуги одночасно – не треба доплачувати, потрібно заздалегідь записатися" - похвалилася Юлія.

За Бельченко в Instagram стежать сотні тисяч людей і вона намагається не розчаровувати фанатів.

Також Юля поділилася кадрами, де стояла перед дзеркалом в одній білизні і топіку. Красуня хвалилася розкішною фігуркою, позуючи перед телефоном на підставці.

"Привіт, чому останнім часом випадаю з Instagram? Вже морально не виводжу, читаючи новини. * Тут я сама з собою розмовляю на камеру (стає легше)", - зізналася Бельченко, показавши безмовні кадри на сторіс.

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