Катерина Репяхова показала, як їхня сім'я відсвяткувала перший день народження сина.

Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павліка поділилася у своєму Instagram новими фото їхнього родинного свята.

15 червня синові Павлика і Репяховой виповнився один рік. З такого приводу батьки вирішили влаштувати маленькому Міші повноцінне свято в колі сім'ї.

На фото сімейство позувало на тлі великої інсталяції з кульками і мультяшними героями, зробленої спеціально для іменинника. Репяхова була одягнена в легку білу сукню. Самого іменинника одягли в милий костюм з бежевими брюками і жилетом, білою сорочкою і краваткою-метеликом.

Сімейство позувало на камеру зі щасливими посмішками на обличчях.

"Найголовніший день для нашої сім'ї", - підписала кадри Репяхова.

Її передплатники не змогли пройти повз.

"так все добре ви організували для Мішусі", "так красиво, який же він милий", "вітаємо вашу сім'ю з прекрасним іменинником! Нехай росте здоровим і щасливим вам на радість!", "Такий дорослий маленький син!!!! Щасливої долі Михасику", - пишуть люди.

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