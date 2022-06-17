Як пише Politeka.net, Молода дружина Віктора Павліка поділилася у своєму Instagram новими фото їхнього родинного свята.
15 червня синові Павлика і Репяховой виповнився один рік. З такого приводу батьки вирішили влаштувати маленькому Міші повноцінне свято в колі сім'ї.
На фото сімейство позувало на тлі великої інсталяції з кульками і мультяшними героями, зробленої спеціально для іменинника. Репяхова була одягнена в легку білу сукню. Самого іменинника одягли в милий костюм з бежевими брюками і жилетом, білою сорочкою і краваткою-метеликом.
Сімейство позувало на камеру зі щасливими посмішками на обличчях.
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"Найголовніший день для нашої сім'ї", - підписала кадри Репяхова.
Її передплатники не змогли пройти повз.
"так все добре ви організували для Мішусі", "так красиво, який же він милий", "вітаємо вашу сім'ю з прекрасним іменинником! Нехай росте здоровим і щасливим вам на радість!", "Такий дорослий маленький син!!!! Щасливої долі Михасику", - пишуть люди.
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