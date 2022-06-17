Тоня разом з молодшою донькою Ніною після повномасштабного вторгнення рф переїхала до Великобританії. Дівчинку вже влаштували в тамтешню школу, а зірка гастролює на підтримку українців.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеосюжет про свій виступ у британському графстві Сомерсет.

"За свою кар’єру я багато гастролювала світом. Проте саме благодійний виступ на потреби українців у графстві Сомерсет, що у Великій Британії, запам’ятається мені по-особливому — вдалечі від родини та друзів я почуваюся в колі по-справжньому своїх людей. Безмежно вдячна за організацію прекрасного вечора українцям, Патріотам своєї Батьківщини. Цього вечора я ще раз переконалася, що українська пісня творить дива — місцева англомовна аудиторія проникливо сприймала кожну пісню", — зізнається артистка.

Також на опублікованих кадрах Тоня також розповіла про мету свого виступу.

"Це мій обов'язок. Ми зараз будь-якими можливостями допомагаємо нашій Україні. В першу чергу, я хотіла, щоб Великобританія знала нас не зі сторони як біженці, а які ми талановиті, і яка в нас класна країна. Думаю, через мої пісні, через нашу кухню — це кращий спосіб", — без зайвої скромності заявила Матвієнко в інтерв'ю.

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