Переможниця" Холостяка " Анна Богдан показала себе і чесно відповіла про свою вагітність і повернення до Михайла Заливако.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Завивако. Дівчині вдалося перемогти на проекті і пара довгий час зустрічалася, але нещодавно стало відомо, що Анна і Михайло більше не разом. При цьому Богдан заінтригувала кадрами з кішкою Заливако, яка з нею спала. А в нових сторіс Анна вирішила поділиться своїми думками з приводу припущень фанатів.

"Вчора у вас настільки багато було різних думок на рахунок того, що я вам хочу розповісти", - почала Анна.

"Більшість з вас думають, що я помирилася з Мішею, або вагітна, або у мене нові стосунки", - продовжила Богдан, показуючи різні припущення фанатів.

"Але з багатьох відповідей знайшлася тільки одна дівчина, яка все ж вгадала...",- написала Анна, натякаючи, що версії про вагітність і повернення до Михайла не вірні.

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