Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і переможниця "Танців з зірками". А після цього знаменитість пробувала себе в якості головної героїні проекту "Холостячка". Переміг в шоу Олександр Еллерт і пара довгий час була разом, але не змогла зберегти відносини. А минулого року Мішина була суддею проекту"Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу актриса розповіла про макіяж.

"Пам'ятаєте, я говорила,. що в звичайному житті я не фарбуюся?! Забувши. Перші місяці війни, коли ресурсу не було ні на що, я навіть не помічала себе в дзеркалі", - написала Ксенія.

"А потім я пам'ятаю, як на першому макіяжі в Бельгії на проекті я сиділа перед дзеркалом і раптом побачила себе. Я начебто відчула прилив енергії і згадала той кайф бути красивою", - зізналася Мішина, показуючи, як фарбується.

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