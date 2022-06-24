Відома артистка після виступу в Польщі розповіла, що сталося, поки у них з групою був концерт.

Популярна українська співачка і фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка зараз разом з групою активно гастролює за кордоном на підтримку України, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в сторіс кадрами з концерту, як вони розривали зал, А також записала звернення, де привітала українців.

Так, Юлія подякувала Вроцлаву за теплий прийом і повний зал глядачів, а також розповіла, що поки вони виступали сталася історична подія – Україна отримала статус кандидата в Євросоюз.

"Вроцлав, спасибі величезне за неймовірний концерт. І, поки ми грали на сцені, Україна стала кандидатом у члени Євросоюзу. Я всіх нас вітаю з таким важливим прийняттям такого важливого рішення. Роботи буде дуже багато, завдання перше-перемогти. І ми всі зараз щось для цього робимо. Післязавтра буде ще один благодійний концерт у Варшаві. Квитки є у продажу, гроші з концерту підуть на придбання необхідного медичного обладнання", - розповіла Саніна у своїх сторіс.

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