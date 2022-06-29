Як повідомляє Politeka.net, в результаті ворожого обстрілу Миколаєва вранці 29 червня снаряд потрапив в житлову багатоповерхівку. В результаті обстрілу є постраждалі і загиблі. Телеведуча Лілія Ребрик емоційно відреагувала на новину.

"Ракетний терор росії. Країна-терорист не зупиняється і прицільно б'є по цивільних. Гинуть десятки людей. Гинуть діти. Жах сьогоднішнього ранку - Миколаїв", - зазначила Лілія Ребрик.

Телеведучій важко повірити, що хтось може спати після того, як запускає ракети по мирних домівках.

"Як вони приходять додому до своїх дітей, як грають з ними і як - ну як вони дивляться їм в очі? Про що думають ті диспетчери, які говорили росіянам після руйнування будинку в Києві "красива робота"? Як вони взагалі можуть спати, дихати і далі існувати? Коли і як вони втратили все людське?", - обурюється зірка українського телебачення Лілія Ребрик.

Українці в коментарях були також переповнені емоціями після того, що сталося: "Побачивши це фото, у мене просто зникли всі слова", "Моє рідне місто. Це жах і нестерпний біль", "Бо слуги диявола", "Нехай горять в пеклі! Не дай Бог їм спадкоємців, таким, як вони, не можна залишати після себе слід на землі".

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