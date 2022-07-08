Як пише Politeka.net, Камалія – відома українська співачка та переможниця конкурсу "Міс Світу". Зірку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона одружена з Мохаммадом Захуром, пакистанським мільярдером. Наразі артистка активно займається благодійністю, допомагаючи українцям, але й не забуває про Інстаграм, де цього разу з'явилася у військовій формі.
Зірка одягла генеральську форму, яка дуже нагадує форму головнокомандувача Валерія Залужного, який сьогодні святкує 49-й рік народження.
"Вірю в український народ!
Вірю до України!
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Вірю у нашу перемогу!
Слава Україні!
Героям слава!», – написала Камалія.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Віримо в наш народ їхню сміливість і віримо в Бога і в його силу", "Навіщо одягати форму, якщо ти не в ЗСУ! поважаю тебе Камалія. для України".
Нагадаємо, найбагатша співачка України полонила виглядом у сукні в українських кольорах.
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