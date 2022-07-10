Як пише Politeka.net , Сергій Лазановський - відомий український виконавець, який прославився завдяки виступу на шоу "Голос країни", де переміг у команді Наді Дорофєєвої. Зірка після початку війни активно дає концерти на підтримку України. Не забуває Лазановський і про Інстаграм, де ділиться із фанами своєю творчістю, а також кадрами з особистого життя.
"Третій день виявився складнішим... Не корона... З ранку був у лікаря, але не вдалося зробити повноцінне обстеження, бо це було позачергово... Виписали ліки... Поки не допомогло... Болі в животі жахливі Але концерт ніхто не скасовував. Тому, Львів, сьогодні о 17.00 починаємо. Маєте можливість, то приходьте", - написав Сергій у сторіс Інстаграм.
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